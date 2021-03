Herbignac Espace culturel François Mitterrand (patio) Herbignac, Loire-Atlantique Concert Le cri du peuple Espace culturel François Mitterrand (patio) Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Reprise de chansons d'ouvriers, de paysans, de luttes (guitare, voix, contrebasse) en soirée.
En raison du contexte sanitaire, l'événement est susceptible d'être annulé.

Espace culturel François Mitterrand (patio)
1 rue de la Fontaine Saint-Jean
44410 Herbignac
Herbignac
Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-10T09:00:00 2021-04-10T19:00:00

