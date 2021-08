Rouen Chapelle Saint-Olav Rouen, Seine-Maritime Concert : Le Consort de Viole en Angleterre , fin XVIe et début XVIIe siècle Chapelle Saint-Olav Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Chapelle Saint-Olav, le dimanche 19 septembre à 18:30

Deux étudiants du Cefedem de Normandie en formation au D.E. (Diplôme d’Etat) de professeur de musique vous proposent ce concerts autour du répertoire de consort (ou ensemble) anglais de violes de gambes avec: Béatrice Tilloy Dessus et basse de violes Sumiko Hara Ténor et basse de violes Emilie Loisel Ténor et basse de violes, flûte à bec basse Yohan Simony Violone [[https://youtu.be/AmRbmWgvi3s](https://youtu.be/AmRbmWgvi3s)](https://youtu.be/AmRbmWgvi3s)

libre participation

Chapelle Saint-Olav 16 rue Duguay-Trouin, 76000 Rouen

2021-09-19T18:30:00 2021-09-19T19:15:00

