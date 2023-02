CONCERT : LE CONCERT DES OISEAUX Musée de Mirecourt, 17 mars 2023, Mirecourt OT MIRECOURT Mirecourt.

CONCERT : LE CONCERT DES OISEAUX

Le concert des oiseaux.

Le chant des oiseaux est bien différent du chant des instruments et pourtant jamais aucun autre animal n’a autant inspiré musiciens et compositeurs, du Moyen Age au XXIe siècle. Ce programme évoque, à travers la fascination pour le chant des oiseaux, une certaine vision de la musique aux XVIIe et XVIIIe siècles, entre science, nature et culture en miroir avec des oeuvres des XXe et XXIe siècles…

Le public découvre un répertoire varié avec des pièces de Jean-Philippe Rameau (v.1683-1764), Henry Purcell (1659-1695), François Couperin (1668-1733), Camille Saint-Saëns (1835-1921), Maurice Ravel (1875-1937) et Vincent Bouchot (né en 1966).

Avec l’Ensemble la Rêveuse : Florence Bolton, viole de gambe et commentaire ; Benjamin Perrot, théorbe, guitare baroque et serinette et Kôske Nozaki, flageolets d’oiseaux.

Réservation au musée de Mirecourt ou à l’adresse suivante : info@musee-mirecourt.fr

