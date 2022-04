Concert – le combat de Jeanne Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Doubs

Labergement-Sainte-Marie

Concert – le combat de Jeanne Labergement-Sainte-Marie, 9 avril 2022, Labergement-Sainte-Marie.

2022-04-09 20:30:00 – 2022-04-09 23:30:00

Labergement-Sainte-Marie Doubs Labergement-Sainte-Marie Concert du Club du Haut Doubs d’Accordéon, dirigé par Me Carole DUPUIS MARTINEZ en faveur de l’association “Le combat de Jeanne” contre la maladie de Lyme.

Entrée libre. Labergement-Sainte-Marie

