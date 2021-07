Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère, Saint-Pol-de-Léon Concert « Le Clavier Enchanteur » Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

Concert « Le Clavier Enchanteur » Saint-Pol-de-Léon, 20 août 2021-20 août 2021, Saint-Pol-de-Léon. Concert « Le Clavier Enchanteur » 2021-08-20 – 2021-08-20

Saint-Pol-de-Léon Finistère Concert d’orgue avec David le Bourlot. david.lebourlot@gmail.com Concert d’orgue avec David le Bourlot. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Pol-de-Léon Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Pol-de-Léon Adresse Ville Saint-Pol-de-Léon