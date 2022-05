CONCERT : LE CHOEUR D’HOMMES LES JOYEUX COMPAGNONS Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

CONCERT : LE CHOEUR D'HOMMES LES JOYEUX COMPAGNONS Sarreguemines, 22 mai 2022, Sarreguemines.
Sanctuaire 27 rue du Blauberg

2022-05-22 16:00:00 – 2022-05-22 18:00:00

Sarreguemines Moselle Le chœur d’hommes les Joyeux Compagnons de Puttelange-aux-Lacs se produira au sanctuaire du Blauberg. nAu programme : des oeuvres classiques d’opéras, de la variété française et de nombreuses autres pièces qui vous feront découvrir de multiples styles musicaux. nComposé d’une trentaine de choristes, le chœur alterne les interprétations et profitera pleinement de la polyphonie des voix d’hommes pour transmettre l’émotion du chant au public. nEntrée libre – plateau au profit de l’association Notre-Dame du perpétuel secours. joyeux.compagnons@gmail.com +33 6 85 33 13 72 http://joyeux-compagnons.com/ Chœur d’hommes les Joyeux Compagnons

