Loire-Atlantique EUR Chants sacrés et profanes – Concert de printemps avec le chœur de femmes EVA – Tout public Créé en 2005, l’ensemble EVA réunit 14 chanteuses, toutes musiciennes expérimentées et passionnées qui ont fait le choix d’un répertoire très ouvert, incluant des œuvres profanes ou sacrées, peu connues ou inédites. Au programme, des œuvres de compositrices venues des USA, de Finlande, d’Espagne, du Mexique ou de Lettonie… L’orgue de l’église Saint-Martin les accompagnera dans cette randonnée musicale. Chœur dirigé par Françoise Rousillat. Chants sacrés et profanes. Concert de printemps avec le chœur de femmes EVA. Au programme, des œuvres de compositrices venues des USA, de Finlande, d’Espagne, du Mexique ou de Lettonie… passerelle.cd@gmail.com +33 6 86 44 25 92 Place Saint-Méen Eglise Saint-Martin Le Cellier

