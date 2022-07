Concert Le chœur de Sartène Génelard Génelard Catégories d’évènement: Génelard

Saône-et-Loire

Concert Le chœur de Sartène Génelard, 4 août 2022, Génelard. Concert Le chœur de Sartène

Rue de l’Église Église Saint-Joseph Génelard Saône-et-Loire Église Saint-Joseph Rue de l’Église

2022-08-04 – 2022-08-04

Église Saint-Joseph Rue de l’Église

Génelard

Saône-et-Loire Génelard EUR Dans le cadre du festival Les ripailles du Pont du diable de Toulon-sur-Arroux, concert polyphonique de chants corses » Le chœur de Sartène « . +33 3 85 79 20 74 Dans le cadre du festival Les ripailles du Pont du diable de Toulon-sur-Arroux, concert polyphonique de chants corses » Le chœur de Sartène « . Église Saint-Joseph Rue de l’Église Génelard

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Génelard, Saône-et-Loire Autres Lieu Génelard Adresse Génelard Saône-et-Loire Église Saint-Joseph Rue de l’Église Ville Génelard lieuville Église Saint-Joseph Rue de l’Église Génelard Departement Saône-et-Loire

Génelard Génelard Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/genelard/

Concert Le chœur de Sartène Génelard 2022-08-04 was last modified: by Concert Le chœur de Sartène Génelard Génelard 4 août 2022 Rue de l’Église Église Saint-Joseph Génelard Saône-et-Loire

Génelard Saône-et-Loire