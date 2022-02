Concert : Le Choeur Bestalariak La Sauve, 6 mars 2022, La Sauve.

Concert : Le Choeur Bestalariak La Sauve

2022-03-06 16:00:00 – 2022-03-06

10 EUR LE CHOEUR BESTALARIAK sous la direction de Paul Husky donnera un concert en l’église Saint-Pierre. Ce chœur mixte à quatre voix dont le nom signifie “ceux qui font la fête” a été fondé en 1989. Il est issu de la Maison Basque de Bordeaux.

Bestalariak s’appuie sur la tradition chorale basque et reprend également des morceaux plus récents issus des deux côtés des Pyrénées.

Les thèmes, les plus fréquents touchent le sentiments amoureux, les temps forts de la vie sociale autant que l’attachement à la terre basque, à sa culture, ou son identité, à ses valeurs fondamentales.

