Concert – Le Chœur A Voix Égales Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Catégories d’évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Lot

Concert – Le Chœur A Voix Égales Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 5 juin 2022, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie. Concert – Le Chœur A Voix Égales Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

2022-06-05 17:30:00 17:30:00 – 2022-06-05

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot Castelnau Montratier-Sainte Alauzie EUR Dimanche 5 Juin à 17h30 – Concert du Chœur à voix égales du conservatoire du Grand Cahors à l’église de Castelnau Montratier.

Composé d’une vingtaine de voix féminines, le chœur à voix égales du Conservatoire du Grand Cahors, sous la direction de Fanny Bénet, interprète un répertoire d’œuvres très différentes, hymne à la Vie et à l’Amour profane et sacré.

Participation libre à l’entrée. +33 6 84 07 34 63 ©affiche.cahors-vallee-du-lot

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, Lot Autres Lieu Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Adresse Ville Castelnau Montratier-Sainte Alauzie lieuville Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Departement Lot

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnau-montratier-sainte-alauzie/

Concert – Le Chœur A Voix Égales Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 2022-06-05 was last modified: by Concert – Le Chœur A Voix Égales Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 5 juin 2022 Castelnau-Montratier-Sainte-Alauzie Lot

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot