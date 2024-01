[Concert] Le Chat Botté de Charles Perrault Temple Réformé Dieppe, samedi 17 février 2024.

[Concert] Le Chat Botté de Charles Perrault Temple Réformé Dieppe Seine-Maritime

Le chat botté

Dès leur parution en 1697, les Contes de ma Mère /’Oye connaissent un succès retentissant qui ne s’est jamais démenti jusqu’à aujourd’hui. Beaucoup d’artistes, illustrateurs, musiciens, chorégraphes se sont inspirés de cette histoire haute en couleurs, traversée par le fantastique. La mise en forme littéraire, loin de le figer et de l’éloigner de son origine orale, le fait bondir dans l’imaginaire populaire dans une espèce d’éternité.

Orfeo 2000

Une passion de longue date pour la musique des 17ème et 18ème siècles a conduit Orfeo 2000 sur les routes de France, d’Angleterre, d’Allemagne, des Pays-Bas, de Belgique, de Suisse, de Pologne … pour de très nombreux concerts. Les musiciens invités par Jean-Pierre Menuge, professeur honoris causa du conservatoire Frederic Chopin de Cracovie, défendent chacun à leur façon une conception expressive, vivante, sincère du répertoire baroque, guidé par une expérience confirmée du concert, mais avant toute chose par le plaisir de la rencontre à travers la musique. Orfeo 2000 saura vous convaincre, si cela était nécessaire, que la musique baroque, souvent drôle et pleine d’humour, n’a pas pris une ride et parle plus que jamais à notre sensibilité contemporaine.

Sans doute parce que le plaisir, qu’on la fasse ou qu’on l’écoute, fut sa première fonction.

Le chat botté

Dès leur parution en 1697, les Contes de ma Mère /’Oye connaissent un succès retentissant qui ne s’est jamais démenti jusqu’à aujourd’hui. Beaucoup d’artistes, illustrateurs, musiciens, chorégraphes se sont inspirés de cette histoire haute en couleurs, traversée par le fantastique. La mise en forme littéraire, loin de le figer et de l’éloigner de son origine orale, le fait bondir dans l’imaginaire populaire dans une espèce d’éternité.

Orfeo 2000

Une passion de longue date pour la musique des 17ème et 18ème siècles a conduit Orfeo 2000 sur les routes de France, d’Angleterre, d’Allemagne, des Pays-Bas, de Belgique, de Suisse, de Pologne … pour de très nombreux concerts. Les musiciens invités par Jean-Pierre Menuge, professeur honoris causa du conservatoire Frederic Chopin de Cracovie, défendent chacun à leur façon une conception expressive, vivante, sincère du répertoire baroque, guidé par une expérience confirmée du concert, mais avant toute chose par le plaisir de la rencontre à travers la musique. Orfeo 2000 saura vous convaincre, si cela était nécessaire, que la musique baroque, souvent drôle et pleine d’humour, n’a pas pris une ride et parle plus que jamais à notre sensibilité contemporaine.

Sans doute parce que le plaisir, qu’on la fasse ou qu’on l’écoute, fut sa première fonction. .

Temple Réformé 67 Rue de la Barre

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 18:00:00

fin : 2024-02-17



L’événement [Concert] Le Chat Botté de Charles Perrault Dieppe a été mis à jour le 2024-01-27 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie