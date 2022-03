Concert – Le charme du Hautbois Saint-Brieuc, 19 mars 2022, Saint-Brieuc.

Le théâtre de poche 6 rue de la tullaye Saint-Brieuc

2022-03-19 – 2022-03-19 Le théâtre de poche 6 rue de la tullaye

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

L’Académie Paul Le Flem souhaite mettre en lumière le hautbois, cet instrument si populaire (« sonnez hautbois résonnez musette, binious et bombardes …) et en même temps si méconnu.

C’est donc avec un concert articulé autour des plus belles pièces que les compositeurs ont laissé à ce merveilleux instrument (quatuor de Wolfgang Amadeus Mozart, concertos d’Alessandro Marcello ou Domenico Cimarosa) que l’Académie Paul Le Flem tient à vous permettre de goûter pleinement aux charmes de l’instrument. Une soirée classico-atypique assez unique en son genre !

contact@cie-quaiouest.fr +33 2 56 44 68 68 https://cie-quaiouest.fr/

Le théâtre de poche 6 rue de la tullaye Saint-Brieuc

