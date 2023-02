Concert : le chant d’orphée Temple, 19 mars 2023, Luneray Luneray.

Concert : le chant d’orphée

Square Jean Venable Temple Luneray Seine-Maritime Temple Square Jean Venable

2023-03-19 16:00:00 16:00:00 – 2023-03-19 18:30:00 18:30:00

Temple Square Jean Venable

Luneray

Seine-Maritime

Luneray

Chant Baroque & Musiques Anciennes

Au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, en France, la mode était à la cantate profane : une forme musicale alternant des airs et des récits, jouée et chantée par un petit nombre de musiciens, dans un esprit qui voulait se démarquer des fastes de l’opéra et dont les sujets étaient le plus souvent tirés de la mythologie gréco-latine.

Les étudiants de l’atelier de chant baroque et du département de Musiques Anciennes évoqueront les exploits d’Ulysse et d’Orphée, les tourments de Pyrame et Thisbé, la grâce de Pomone et de Flore.

Tout public – Entrée libre

