Concert : le Chant des Pavillons MOSAÏC,le jardin des cultures, 28 août 2021, Houplin-Ancoisne.

Concert : le Chant des Pavillons

MOSAÏC, le jardin des cultures, le samedi 28 août à 10:00

L’errance de trois musiciens et leurs phénomènes sans âge et sans frontières : un Stroh-violin, un Stroh-cello et une Stroh-bass. De ce concert déconcertant naît un son minéral en mouvement, une promesse de liberté. Une virée musicale aussi imprévisible et cocasse que sensible et lumineuse. Concert à écouter au détour de votre promenade. 16 h Durée : 50 min LE CHANT DES PAVILLONS Par La Fausse Compagnie MOSAÏC, le jardin des cultures a mis en place des mesures sanitaires particulières pour garantir la sécurité de ses publics et de son personnel : -Une preuve de vaccination, une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h au moment du contrôle ou une preuve de rétablissement sera exigée à l’entrée du parc pour toute personne à partir de 18 ans. – Respect des règles de distanciation physique et des gestes barrières. – Port du masque obligatoire à partir de 6 ans dans les espaces clos. – Port du masque obligatoire à partir de 11 ans et recommandé à partir de 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers….) en extérieur. – Les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1 sont autorisés / les masques faits maison sont interdits. – Installation de bornes de gel hydroalcoolique. – Désinfection renforcée des sanitaires, des aires de pique-nique, des installations interactives et du matériel prêté. – Sens de visite réglementé. – Capacité d’accueil maximale de 3 500 personnes par jour. – Activités sur réservation préalable.

Entrée au jardin payante : 6€ / 4€ / 17€ famille / 0€ < 4 ans En quête de rencontres vibrantes et loin d’être si classique que ça, le Chant des Pavillons est un trio à cordes et à la rue. MOSAÏC,le jardin des cultures 103 Rue Guy Môquet, 59263 Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T10:00:00 2021-08-28T19:00:00