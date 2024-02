Concert Le chant de l’âme Salle des fêtes Bart, mardi 9 avril 2024.

Le quintette pour clarinette et cordes de Johannes Brahms peut, sans conteste, être qualifié d’œuvre maîtresse.

Porté par le timbre d’un instrument qu’il aima entre tous, Brahms y délivre un chant, tout intérieur, libéré des tentations d’une vaine virtuosité, un chant de l’âme en somme…

En prélude à cette pièce magistrale, et dans le plus complet contraste, le quintette pour clarinette et cordes de Laurent Riou, donné ici en création, tâchera lui aussi de ne dire que le plus authentique .

Avec Jean-Luc Bouveret et Andrea Pujado, violon / Françoise Temperman, alto Rachel Cottin-Gleize, violoncelle / Christian Georgy, clarinette

Au programme: Quintette pour clarinette et cordes de J. Brahms et quintette pour clarinette et cordes de L. Riou

(création)

Gratuit dans la limite des places disponibles EUR.

Début : 2024-04-09 20:00:00

fin : 2024-04-09

Salle des fêtes Rue de Dung

Bart 25420 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

