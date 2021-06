Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Concert Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon

Concert Le Chambon-sur-Lignon, 5 août 2021-5 août 2021, Le Chambon-sur-Lignon. Concert 2021-08-05 – 2021-08-05

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire EUR 20 20 Récital de piano de Sergey Belyavski, pianiste d’exception de renommée internationale.

Saint-Saëns, Schubert-Liszt, Liszt …

Sur réservation à l’office de tourisme. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Chambon-sur-Lignon Adresse Ville Le Chambon-sur-Lignon lieuville 45.06012#4.30241