Musée de la musique mécanique, le samedi 3 juillet à 17:30

Concert des enfants de l’école de musique des Gets, « Le carnaval des animaux » de Saint Saëns, programmé dans le cadre du centenaire de la disparition du compositeur. Au Théâtre de Verdure. Concert des enfants de l’école de musique des Gets Musée de la musique mécanique 294 rue du vieux village, 74260 Les Gets, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France Les Gets Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T17:30:00 2021-07-03T18:30:00

Détails Catégories d'évènement: Haute-Savoie, Les Gets