2022-10-21

Nivre Nevers Nièvre L’orchestre des Concerts Nivernais vous invite le vendredi 21 octobre pour leur concert « Le carnaval des animaux » à La Maison à NEVERS à 10h et à 14h15.

Ce chef d’œuvre de facéties musicales et d’humour pour l’ensemble instrumental de Camille Saint Saens agrémenté du texte poétique de Francis Blanche sera proposé aux scolaires du département.

Infos au 03.86.93.09.09 Les Concerts Nivernais, unique formation symphonique de haut niveau du département, réunit 70 musiciens, élèves, professionnels et amateurs. +33 3 86 93 09 09 http://maisonculture.fr/ La Maison Bd Pierre de Coubertin Nevers

