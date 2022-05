Concert Le Camp du Drap d’Or Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Concert Le Camp du Drap d’Or Tours, 17 juin 2022, Tours. Concert Le Camp du Drap d’Or Tours

2022-06-17 20:30:00 – 2022-06-17

Tours Indre-et-Loire Tours 24 EUR 24 « Le Camp du Drap d’Or – une messe pour la paix » par DOULCE MÉMOIRE – Direction musicale Denis RAISIN DADRE. « Le Camp du Drap d’Or – une messe pour la paix » par DOULCE MÉMOIRE – Direction musicale Denis RAISIN DADRE. tourscitedelasoie@gmail.com +33 7 88 05 16 66 https://www.tourscitedelasoie.fr/programme-de-l-evenement « Le Camp du Drap d’Or – une messe pour la paix » par DOULCE MÉMOIRE – Direction musicale Denis RAISIN DADRE. Toison d’art

Tours

dernière mise à jour : 2022-04-28 par Tours Val de Loire Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Tours Adresse Ville Tours lieuville Tours Departement Indre-et-Loire

Tours Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Concert Le Camp du Drap d’Or Tours 2022-06-17 was last modified: by Concert Le Camp du Drap d’Or Tours Tours 17 juin 2022 Indre-et-Loire Tours

Tours Indre-et-Loire