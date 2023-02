CONCERT Le Boupère Le Boupère Catégories d’Évènement: Le Boupère

Vendée

CONCERT, 26 mars 2023, Le Boupère Le Boupère. CONCERT Salle de l’Oasis Le Boupère Vendée

2023-03-26 – 2023-03-26 Le Boupère

Vendée Le Boupère Avec le concours de 2 chorales :

– A not’bon chœur du Boupère, dirigée par Christophe Schmitt et Claude Loiseau

– Les compagnons de l’Arguignon de St Germain de Prinçay, dirigée par Gilles Blanchard Entracte – bar – café – pâtisseries. Concert en faveur de l’association « Solidarité Don d’Espoir ». https://www.facebook.com/photo/?fbid=574397758067097&set=a.557229073117299 Le Boupère

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Le Boupère, Vendée Autres Lieu Le Boupère Adresse Salle de l'Oasis Le Boupère Vendée Ville Le Boupère Le Boupère lieuville Le Boupère Departement Vendée

Le Boupère Le Boupère Le Boupère Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le boupere le boupere/

CONCERT 2023-03-26 was last modified: by CONCERT Le Boupère 26 mars 2023 Le Boupère Salle de l'Oasis Le Boupère Vendée Vendée

Le Boupère Le Boupère Vendée