Concert "Le Boeuf musical Bourguignon"

Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi Sens

2022-03-29

Sens Yonne

10 10 EUR Dans le cadre du festival « La Reverdie » – Mille ans de chansons

Le trio compose des fantaisies musicales en s’inspirant de l’esprit et de la vie d’un compositeur… Musiques, gloses et anecdotes rythment leurs spectacles dans une bonne humeur contagieuse. Leurs parcours variés du médiéval au contemporain et leurs affinités au théâtre, à la peinture ouvrent un large territoire d’exploration, pour offrir un salon de musique original et convivial. Depuis 2015, ils ont côtoyé cinq compositeurs: Satie, Schubert, Bach, Bartok et Beethoven.

Pour ce nouveau programme nous explorons la musique des compositeurs bourguignons, de la chanson de trouvère du XIIIème siècle (Guiot de Dijon) en passant par la cour de Bourgogne du XVème siècle (Gilles Binchois), l’Ochéosographie de Thoinot Arbeau XVIème siècle, jusqu’à Jean Philippe Rameau XVIIIème siècle voir jusqu’à Claude Debussy XXème siècle qui composa « La mer » au nord de l’Yonne… Nous offrons également nos propres compositions concoctées dans le temps suspendu des confinements.

Camille Bonnardot : chant, vihuela, guiterne, citole, piano

Emmanuel Bonnardot : chant, viole, rebec, crwth

Frédéric Couraillon : piano et peinture

Réservations sur place ou par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 12h au Théâtre Municipal de Sens.

contact@theatre-sens.fr +33 3 86 83 81 00 http://www.theatre-sens.fr/

Théâtre Municipal 21 Boulevard Garibaldi Sens

