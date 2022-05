Concert Le Bateau Ivre / Place aux jeunes musiciens ! – Le Festival de Saintes Haras national de Saintes Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

Haras national de Saintes, le mercredi 20 juillet à 16:30

Quintette Instrumental de Paris imagine alors une formation associant flûte, harpe et trio à cordes.

15 €

Au début du XXe siècle, Debussy définit une nouvelle esthétique de la musique de chambre, notamment avec sa Sonate en Trio pour flûte, alto et harpe. Haras national de Saintes 2 Av. Jourdan 17100 Saintes Charente-Maritime

2022-07-20T16:30:00 2022-07-20T17:30:00

