Quimperlé 29300 Le trio Kervarec – Dudognon – Le Bot (bombarde, saxophone, biniou et orgue) vous propose une Immersion dans les chants du Barzaz Breiz : laissez-vous envoûter par ces mélopées où se révèle la mémoire d’un peuple, l’âme profonde de la Bretagne. Tout public, participation libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles Le trio Kervarec – Dudognon – Le Bot (bombarde, saxophone, biniou et orgue) vous propose une Immersion dans les chants du Barzaz Breiz : laissez-vous envoûter par ces mélopées où se révèle la mémoire d’un peuple, l’âme profonde de la Bretagne. Tout public, participation libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles Rue Dom Morice Maison des Archers Quimperlé

