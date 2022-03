CONCERT : Le Barzaz Breiz revisité ! Musée départemental breton Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Depuis plus d’un an, les élèves du conservatoire de Quimper, d’esthétiques diverses, côtoient les différentes chansons du Barzaz Breiz, en tentant de les restituer, de les réutiliser ou de s’en inspirer. Ce moment musical se voudra le reflet de ces différentes démarches. Un concert à ne pas manquer ! Par les élèves du Conservatoire de Musiques et d’Art Dramatique de Quimper Rendez-vous dans la cour du musée Durée : 30 min Les élèves du conservatoire, d’esthétiques diverses, côtoient les différentes chansons du Barzaz Breiz, en tentant de les restituer, de les réutiliser ou de s’en inspirer.Un concert à ne pas manquer ! Musée départemental breton Palais des Evêques 1 rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper Quimper Finistère

