Concert : «Le Barber Shop Quartet : un formidable antidépresseur » Landiras, 28 janvier 2022

Salle polyvalente Rue André Dubourg Landiras

2022-01-28

Landiras Gironde Landiras

10 EUR Au début du XXe siècle, aux USA , dans les échoppes de barbier, les clients en attendant leur tour poussaient la chansonnette.

De là naquit le barbershop, style d’harmonie a capella et quatre voix, toujours vivace en Amérique, que le Barber Shop Quartet « groupe vocal jubilatoire » a adapté en France.

Les quatre interprètes de ce groupe sont d’excellents chanteurs d’une remarquable précision dans le rythme et l’enchaînement : le maître d’œuvre joue au ténor un peu solennel face son partenaire la basse burlesque et lunaire, alors que la soprano reste méfiante et grincheuse et que l’alto est une joyeuse béate.

L’équipe met des paroles sur des musiques existantes de jazz ou classiques, ou change les textes de complaintes célèbres.

Ce n’est pas du théâtre au sens strict, mais une fantaisie musicale parlée, chantée, vaguement dansée.

Salle polyvalente Rue André Dubourg Landiras

