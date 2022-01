Concert Le Bar’baroque de Ma non troppo Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Jean Dousteyssier : clavecin contact@sonarmein.fr +33 2 98 79 26 27 http://www.petitfestival.fr/ Tous les mois les musiciens de Ma non troppo et leurs amis bretons se rassemblent au Beaj Kafé de Brest autour d’une partition qui leur plaît pour partager entre eux et avec les spectateurs le plaisir d’une lecture intime et impromptue. Ce 6 février, le bar’baroque se réplique Aux Deux Rivières pour permettre au public morlaisien de profiter également de l’événement… Isabelle Chauvin : soprano

Sarah Lefeuvre : soprano et flûte à bec

Guillaume Handel : traverso

Elodie Bouleftour : flûte à bec

Camille Aubret : violon

Emmanuelle Huteau : basson

Jean Dousteyssier : clavecin Bar Aux Deux rivières 1 place de la Madeleine Morlaix

