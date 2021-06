Corbeil-Essonnes Berges de Corbeil Essonnes Corbeil-Essonnes, Essonne Concert le 3 juillet 2021 – Chant de Rage et de Révolte – Festival des Guinguettes du monde – Corbeil-Essonnes (91) Berges de Corbeil Essonnes Corbeil-Essonnes Catégories d’évènement: Corbeil-Essonnes

Essonne

Concert le 3 juillet 2021 – Chant de Rage et de Révolte – Festival des Guinguettes du monde – Corbeil-Essonnes (91) Berges de Corbeil Essonnes, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Corbeil-Essonnes. Concert le 3 juillet 2021 – Chant de Rage et de Révolte – Festival des Guinguettes du monde – Corbeil-Essonnes (91)

Berges de Corbeil Essonnes, le samedi 3 juillet à 15:30

Les chants traditionnels italiens, aux sonorités âpres et aux magnifiques polyphonies nous parlent directement… ils nous racontent des luttes fondamentales : celles des femmes pour améliorer leur condition, de vie, de travail, celles des hommes pour revendiquer des droits, celles de tous les individus pour conquérir dignement la liberté… faire connaître ce patrimoine, c’est donner des racines à nos révoltes d’aujourd’hui, c’est se souvenir que d’autres se sont battus avant nous. – * Un évènement annoncé dans l’Agenda du Collectif Musiques et Danses du monde en Ile de France. –

Entrée gratuite

Chants traditionnels italiens dirigés par Anna Andreotti Berges de Corbeil Essonnes Quai Jacques Bourgoin Corbeil-Essonnes Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T15:30:00 2021-07-03T16:15:00

Détails Catégories d’évènement: Corbeil-Essonnes, Essonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Berges de Corbeil Essonnes Adresse Quai Jacques Bourgoin Ville Corbeil-Essonnes lieuville Berges de Corbeil Essonnes Corbeil-Essonnes