Paris Église Saint-Pierre de Chaillot Paris Concert le 1er décembre à Saint-Pierre de Chaillot Église Saint-Pierre de Chaillot Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert le 1er décembre à Saint-Pierre de Chaillot Église Saint-Pierre de Chaillot, 1 décembre 2021, Paris. Concert le 1er décembre à Saint-Pierre de Chaillot

Église Saint-Pierre de Chaillot, le mercredi 1 décembre à 20:00

Au programme : Bach, Bernstein,Fauré, Mozart, Saint-Saëns, Schubert, Vivaldi.

Entrée : 10 euros

A 20 heures le 1er décembre concert dans l’église Saint- Pierre de Chaillot. Agnès Heidmann, chant Elisabeth Van Straaten , piano. Église Saint-Pierre de Chaillot 31 avenue Marceau 75116 Paris Paris Quartier de Chaillot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T20:00:00 2021-12-01T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Pierre de Chaillot Adresse 31 avenue Marceau 75116 Paris Ville Paris lieuville Église Saint-Pierre de Chaillot Paris