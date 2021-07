Montluçon Montluçon Allier, Montluçon Concert – Le 109 En Plein Air : Bretzel Liquide + The Marshals + Karl Martijn Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Concert – Le 109 En Plein Air : Bretzel Liquide + The Marshals + Karl Martijn Montluçon, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Montluçon. Concert – Le 109 En Plein Air : Bretzel Liquide + The Marshals + Karl Martijn 2021-07-17 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-17 23:30:00 23:30:00 Le Guingois (plein air) 109 rue Ernest Montusès

Montluçon Allier EUR 3 Le 109 est de retour cet été pour trois soirées concert. Un programme faisant la part belle à la scène locale, une terrasse et une scène extérieure dans le cadre semi-champêtre du Guingois et un bar pour des retrouvailles ensoleillées ! dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Étiquettes évènement : Autres Lieu Montluçon Adresse Le Guingois (plein air) 109 rue Ernest Montusès Ville Montluçon lieuville 46.32134#2.62198