Quand Lou Volt (star du Grand Orchestre du Splendid) et Eric Toulis (chanteur du groupe Les Escrocs et chroniqueur musical sur Rire et chanson) allient leurs multiples talents ça fait forcément des étincelles !

L’Aventura c’est un méli-mélo de chansons de l’un et de l’autre, entre fantaisie et humour à gogo, ce sont des duos en forme de duels, des sketches chantés et des chansons bien secouées.

Samedi 25 Février – 20h30 à l’Espace François Simon.

45 Rue Division Leclerc.

ENTRÉE: 10€.

RÉSERVATIONS: https://www.carolles.fr.

Ouverture de la billetterie et du bar (avec petite restauration) : 19h.

