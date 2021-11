Reims Reims 51100, Reims Concert : Laurent Voulzy à la Basilique Saint-Remi Reims Reims Catégories d’évènement: 51100

Reims

Concert : Laurent Voulzy à la Basilique Saint-Remi Reims, 3 novembre 2021, Reims. Concert : Laurent Voulzy à la Basilique Saint-Remi Rue Saint-Julien Basilique Saint-Remi Reims

2021-11-03 – 2021-11-03 Rue Saint-Julien Basilique Saint-Remi

Reims 51100 Laurent Voulzy sera en concert, dans des lieux qu’il connaît et affectionne particulièrement : des églises et cathédrales. La ville des Sacres est donc une étape indispensable à ce périple, où Laurent Voulzy fera résonner sa voix dans l’historique Basilique Saint-Remi. Accompagné par deux musiciens il revisitera son répertoire spécialement sélectionné pour les lieux, en résonance avec les murailles, les voutes et le ciel étoilé. Places disponibles dans les nombreuses billetteries en ligne. polen.productions@orange.fr +33 3 26 40 20 00 https://www.polenproductions.com/?fbclid=IwAR1AQ-kfGa6FloOb06UO6opTccp9qcCwollN4hcpHCgwDjTl_cn9gC-Vt0s Rue Saint-Julien Basilique Saint-Remi Reims

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 51100, Reims Autres Lieu Reims Adresse Rue Saint-Julien Basilique Saint-Remi Ville Reims lieuville Rue Saint-Julien Basilique Saint-Remi Reims