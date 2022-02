Concert : Laurent Coulondre, Tribute to Michel Petrucciani Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Concert : Laurent Coulondre, Tribute to Michel Petrucciani Valence, 5 mai 2022

Valence Drôme EUR Laurent Coulondre, la nouvelle sensation du piano hexagonal, rend hommage à l’un des musiciens qui a le plus marqué son parcours de musicien et de jazzman : Michel Petrucciani. À l’auditorium de la Maison de la musique et de la danse 32 av Georges Clémenceau Valence

