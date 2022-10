Concert : « Laurent Bardainne et le tigre d’eau douce », 20 janvier 2023, .

Incontournable sax ténor et claviériste de la scène française, Laurent Bardainne s’offre sa première équipée solo après Poni Hoax, Rigolus et le Supersonic de Thomas de Pourquery en envoyant baguenauder le jazz sur les terres du psyché́, du funk et du groove.

À grands coups d’orgue Hammond et de pulsations afros, il lance son quartet Tigre d’Eau Douce en 2018 et marque les esprits en 2020 avec l’album « Love is everywhere ». Deux ans plus tard, le revoici inspiré avec ses fidèles complices, Arnaud Roulin à l’orgue Hammond, l’excellentissime bassiste Sylvain Daniel, l’inamovible rythmicien Philippe Gleizes à la batterie, secondé par le percussionniste et maitre des djembés Fabe Beaurel Bambi pour ce nouvel album « Hymne au soleil ».

Un groupe de ouf redoutablement efficace pour écrire de nouvelles aventures félines où le jazz se nourrit de soul, rythmes afro, d’électro et de hip-hop, et où l’esthétique seventies du groove se veut – comme d’ailleurs dans les diverses formations évoquées avec de Pourquery – très futuriste.

Dans cette jungle soul et rythme and blues, le saxophoniste ténor flâne en grand félin, avec une sincérité́, un lyrisme et une générosité́ qui éclabousse de lumière.

« Un mélange fort bien mené entre le jazz, des rythmes de l’Afrique noire et la soul. » Le Monde, le Matinale

