[Concert] Laura Perrudin Dieppe, 10 avril 2022, Dieppe.

[Concert] Laura Perrudin Le Drakkar /Neuville-lès-Dieppe Dieppe

2022-04-10 10:30:00 10:30:00 – 2022-04-10 11:40:00 11:40:00 Le Drakkar /Neuville-lès-Dieppe

Dieppe Seine-Maritime

Une artiste qui refuse les étiquettes et invente une pop organique.

Chanteuse, harpiste, compositrice, productrice et autrice, Laura Perrudin est remarquée dès 2015. Son premier album Impressions est reconnu par Le Monde, la BBC, FIP ou Les Inrocks, comme un album majeur. Suit Poisons & Antidotes en 2017, ovni pop aux frontières d’une soul teintée d’électronica et d’une folk expérimentale reposant sur l’utilisation originale d’un instrument créé spécialement pour elle : la harpe chromatique électrique. Prêtant sa voix singulière aux recherches et bidouillages électroniques qu’elle affectionne tant, Laura Perrudin compose un univers personnel très fort qui se matérialise à merveille lors de concerts surprenants où elle enfile la panoplie de la parfaite geek : pédales d’effet, laptop et looper multipistes venant augmenter sa harpe et sa voix. Avec son nouvel album Perspectives & Avatars, paru en septembre 2020, elle creuse le sillon d’une pop, de plus en plus soul, électrique et dansante.

« Laura Perrudin mêle avec élégance et beaucoup d’imagination un groove profond aux textures les plus oniriques. » Culture Box

Réservation conseillée

Le Drakkar /Neuville-lès-Dieppe Dieppe

