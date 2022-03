Concert Laura Cox Saint-Astier, 19 mars 2022, Saint-Astier.

Concert Laura Cox Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier

2022-03-19 – 2022-03-19 Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique

Saint-Astier Dordogne

Concert à 20h30 au centre culturel (1ère partie locale) :

Laura Cox, chanteuse-guitariste rock la plus en vue de la scène française et européenne : gros riffs, solos puissants et refrains entêtants, 100 % rock’n’roll !

Tarifs : 16 €-12 €. 140 places assises au balcon, sur réservation + concert debout.

La Fabrique 05 53 02 41 99

Concert à 20h30 au centre culturel (1ère partie locale)

Laura Cox, chanteuse-guitariste rock la plus en vue de la scène française et européenne : gros riffs, solos puissants et refrains entêtants, 100 % rock’n’roll !

Tarifs : 16 €-12 €. 140 places assises au balcon, sur réservation + concert debout

+33 5 53 02 41 99

Concert à 20h30 au centre culturel (1ère partie locale) :

Laura Cox, chanteuse-guitariste rock la plus en vue de la scène française et européenne : gros riffs, solos puissants et refrains entêtants, 100 % rock’n’roll !

Tarifs : 16 €-12 €. 140 places assises au balcon, sur réservation + concert debout.

La Fabrique 05 53 02 41 99

la fabrique

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier

dernière mise à jour : 2022-02-22 par