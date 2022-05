Concert “Laughing seabird” Fronsac, 28 mai 2022, Fronsac.

Concert “Laughing seabird” Baz’art 34 Lieu Dit Loiseau Fronsac

2022-05-28 21:30:00 – 2022-05-28 23:00:00 Baz’art 34 Lieu Dit Loiseau

Fronsac Gironde Fronsac

EUR 15 Laughing Seabird nous embarque dans une plongée autant qu’un envol à la conquête de nos possibles.

Dans son second album, The Transformation Place, arrangé par Emmanuel Heyner, elle creuse le sillon de sa folk-pop envoûtante, élégante et énergisante : des arrangements aux influences souvent celtiques et floydiennes, des mélodies qui nous restent en tête, et une voix ample, expressive, percutante ou douce.

En français ainsi qu’en anglais, la poésie de ses textes font place au réalisme ou à l’enchantement.

Welcome to The Transformation Place !

+33 5 57 74 70 69

