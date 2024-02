CONCERT L’ATTAQUE ENSEMBLE TRIADIQUE Place d ela 2ème DC Lunéville, dimanche 5 mai 2024.

Dimanche

Cette création portée par la Cie Triadique, autour d’un répertoire pour accordéon et quatuor à cordes, est bien plus qu’une simple illustration musicale. La partition écrite par Fabrice Bez tient de la conversion subjective d’une forme artistique à une autre, d’un transfert personnel de ce grandissime éclair (René Char) qu’a été la lecture de ce récit (l’ouvrage La Scierie), vers une composition et une interprétation musicale.Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 16:00:00

fin : 2024-05-05

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est chateau@departement54.fr

