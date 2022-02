Concert Latino Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Concert Latino Salle des fêtes Robert Sauvion, 24 mars 2022, Naintré. Concert Latino

Salle des fêtes Robert Sauvion, le jeudi 24 mars à 19:00

Les élèves du Conservatoire vous entraînent dans un concert « ambiance latino ». Venez vous réchauffer aux couleurs et aux rythmes sud-américains avec quelques escales en Italie, en Écosse et autres surprises .. .[Plus d’information sur le Pass vaccinal](https://www.ville-chatellerault.fr/pass-vaccinal)

entrée libre dans la Limite des places disponibles, pass vaccinal

Rendez-vous musical par les élèves du conservatoire Salle des fêtes Robert Sauvion Place Gérard Philipe Naintré Naintré Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T19:00:00 2022-03-24T20:00:00

