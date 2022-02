Concert Latché Swing Centre culturel Simone Signoret Amfreville-la-Mi-Voie Catégories d’évènement: Amfreville-la-Mi-Voie

Centre culturel Simone Signoret, le vendredi 11 mars à 20:30

Ca jase dans l’secteur à propos de ces quatre man’ louches ! Latché Swing c’est d’abord une histoire d’hommes unis par la musique, Ils font sonner leurs cordes en sympathie, avec bonté… Concert en formule cabaret. Pour écouter : [https://www.youtube.com/watch?v=Ztk_8UoZ48w](https://www.youtube.com/watch?v=Ztk_8UoZ48w)

Entrée : 10 € / tarif réduit : 8 € -16 ans / gratuit -12 ans

Latché Swing est un groupe de Swing Manouche / Chanson Française, originaire de Normandie Centre culturel Simone Signoret 2, rue Pierre Mendès-France, Amfreville-la-Mivoie Amfreville-la-Mi-Voie Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T22:30:00

