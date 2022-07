Concert Las que Cantan Saint-Boil Saint-Boil Catégories d’évènement: Saint-Boil

Saône-et-Loire Saint-Boil Nous vous invitons à venir vibrer au son des voix exceptionnelles des cinq chanteuses du chœur Las que Cantan. Elles interpréteront des chants traditionnels occitans et plus particulièrement béarnais ainsi que quelques chants traditionnels en français. Après concert : Pour continuer la soirée en bonne compagnie, venez partager le souper des choristes de Las que Cantan ! Nous partagerons un buffet dînatoire constitué grâce à la contribution de chacun… bibliosaintboil@gmail.com +33 3 85 85 44 05 Nous vous invitons à venir vibrer au son des voix exceptionnelles des cinq chanteuses du chœur Las que Cantan. Elles interpréteront des chants traditionnels occitans et plus particulièrement béarnais ainsi que quelques chants traditionnels en français. Après concert : Pour continuer la soirée en bonne compagnie, venez partager le souper des choristes de Las que Cantan ! Nous partagerons un buffet dînatoire constitué grâce à la contribution de chacun… Saint-Boil

