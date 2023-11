[concert] Las Ondas Marteles + Mathieu Bauer & Sylvain Cartigny La Maison des métallos Paris, 11 novembre 2023, Paris.

Le samedi 11 novembre 2023

de 21h00 à 23h55

.Tout public. payant

tout public

tarifs 10, 15, 20€ (au choix, sans conditions)

ou tarifs 5, 9, 12€ sur présentation du billet d’Hymnes en jeux

réservation conseillée

fête d’ouverture –

Ce concert, créé pour cette soirée d’ouverture, entremêlera l’univers latino-américain teintées de rock de Las Ondas Marteles (Nicolas et Seb Martel), en butinant dans le répertoire de Mathieu Bauer et Sylvain Cartigny. S’y ajouteront les voix du comédien-chanteur Mathias Girbig et de l’interprète de Femme capital, Emma Liégeois.

Las Ondas Marteles

↘

Nico et Seb MARTEL se projettent dans la fin des années 50, au début des années 80 pour explorer la filiation rock’n’roll / psychobilly du blues, entre les lignes, des voix qui pulsent, des textes aussi, des bluettes, des histoires de rien du tout ou presque, de gens de peu, des histoires d’amour qui finissent mal, des chansons de cow-boys so lonely, de teddygirls si charmantes…

Entre classiques et raretés, tous sont sortis des sweet fifties, certains adaptés en espagnol, d’autres joués dans l’esprit Suicide ou B 52’s. Un son nerveux, parfait pour magnifier l’élégance surannée qui se trame au fond de la gorge…

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/concert-martel-bauer +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://maisondesmetallos-billetterie.mapado.com/event/282116-las-ondas-marteles-mathieu-bauer-sylvain-cartigny

DR