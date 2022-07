Concert LAS CUERDAS

Concert LAS CUERDAS, 8 septembre 2022, . Concert LAS CUERDAS



2022-09-08 19:30:00 19:30:00 – 2022-09-08 Au Séquoia à Confolent à Beauzac. Ils reviennent enflammer la terrasse avec leur tubes français sauces rumba et flamenco…ambiance assurée ! Assiette composée à 13 €. Réservation conseillée au 06 38 01 90 11. dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville