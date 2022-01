Concert : L’art virtuose du violon Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’évènement: île de France

Concert : L'art virtuose du violon Médiathèque Marguerite Yourcenar, 5 avril 2022, Paris. Le mardi 05 avril 2022

de 19h00 à 21h00

La médiathèque vous propose un concert de Elie Cantea, violoniste et d’Anne Lise Hémery, pianiste. En partenariat avec le Conservatoire Frédéric Chopin , XVe arr. Monuments de la littérature pour violon, les trois chefs-d’œuvre proposés ont en commun leur redoutable virtuosité alliée à une vision artistique élevée. La chaconne de Jean-Sébastien Bach, dernier mouvement de la 2e partita pour violon solo explore de manière complexe et puissante toutes les possibilités harmoniques et contrapuntiques du violon. Les 1er et 24e Caprices de Niccoló Paganini ouvrent et clôturent le volume » l’arte del violino ». Poétiques et brefs, ils ont inspiré des compositeurs comme Franz Liszt, Johannes Brahms ou Sergueï Rachmaninoff, qui en ont écrit des variations pour piano.

Pour finir ce concert, Anne Lise Hémery, pianiste, se joindra à Elie Cantea pour interpréter la 9e sonate de Ludwig van Beethoven. Contemporaine des caprices, la sonate dite « à Kreutzer « . Fougueuse et passionnée cette œuvre a inspiré tous les arts depuis la littérature, avec Tolstoï, jusqu’au cinéma avec Rohmer. Mardi 5 avril à 19h Entrée libre dans la limite des places disponibles

Auditorium (niveau -1) Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d'Alleray Paris 75015

