Né en 1961 à Qazvin en Iran, Il acquiert une solide connaissance du radif vocal (l'art d'interpréter les modes de la musique classique iranienne) auprès d'Ali Akbar Khorram. Il poursuit ses études avec Mas'ud Shenassâ, au Centre de Protection et Diffusion de la Musique de Téhéran. Installé en France depuis 1985, il donne des concerts en Europe et en Afrique, et enseigne le santur. Il a commencé des études en musicologie auprès de l'Université de Strasbourg, les a poursuivies à Paris VIII, ainsi que des études en ethnomusicologie. Docteur en musique et musicologie (ethnomusicologie), il est diplômé de l'Université Paris Sorbonne-Paris. Il a enregistré cinq albums de santur et a dirigé la publication d'une collection de CD (Musique Authentique Iranienne) au Club du Disque Arabe. Il a publié deux ouvrages en langue française, en 2005 chez L'Harmattan, "Les transformations de la musique iranienne au début du XXe siècle (1898-1940) : les premiers enregistrements en Iran" et, en 2013, "Le santur persan" aux Editions Geuthner. Hassan Tabar est membre de la Société Française d'Ethnomusicologie (S.F.E) et du PLM-SEEM-PS (centre de recherche Patrimoine et Langages Musicaux – Paris Sorbonne). Pour ce concert, Hassan Tabar sera accompagné de Masoud Jahed, au nay

