Concert Larsen Blues Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Concert Larsen Blues Dax, 20 août 2022, Dax. Concert Larsen Blues

Bar Restaurant El Tex Mex Rue du centre aéré Dax Landes Rue du centre aéré Bar Restaurant El Tex Mex

2022-08-20 21:00:00 – 2022-08-20 23:00:00

Rue du centre aéré Bar Restaurant El Tex Mex

Dax

Landes EUR 0 0 Du groove, une voix, une guitare, des cigarbox guitares (4 et 6 cordes), un harmonica, un sampler, un foot stomp…et beaucoup de talent ! Le tout porté par des influences qui vont du funk au pop, au rock en passant par le blues, le jazz et le reggae. Du groove, une voix, une guitare, des cigarbox guitares (4 et 6 cordes), un harmonica, et beaucoup de talent ! Funk, blues, reggae… +33 5 58 91 52 72 Du groove, une voix, une guitare, des cigarbox guitares (4 et 6 cordes), un harmonica, un sampler, un foot stomp…et beaucoup de talent ! Le tout porté par des influences qui vont du funk au pop, au rock en passant par le blues, le jazz et le reggae. Rue du centre aéré Bar Restaurant El Tex Mex Dax

