Concert « Larry Browne Trio » Eymet, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Eymet.

Concert « Larry Browne Trio » 2021-07-10 – 2021-07-10 Dan Martin’s Café Américain 29 Place Gambetta

Eymet Dordogne

Une voix de crooner, une trompette de Chet Baker, de bopper,bluesman, bossa-nover !

Arrivé tout droit de New York et installé à Paris, le vocaliste-trompettiste américain vous invite à découvrir ses multiples et grands talents tout en dégustant un savoureux cocktail dans un cadre raffiné et élégant.

Réservation conseillée.

+33 5 53 63 36 73

Larry Browne

