Concert : L’Armée Mexicaine Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Concert : L’Armée Mexicaine, 2 juin 2022, Romans-sur-Isère. Concert : L’Armée Mexicaine Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère

2022-06-02 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-02 Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire

Romans-sur-Isère 26100 EUR Les derniers musiciens à avoir accompagné le regretté Rachid Taha seront sur la scène de la Cordo. Ils joueront le répertoire de l’album posthume Je Suis Africain avec, en guest, le guitariste Habib Farroukh pour une grande fête. +33 4 75 02 00 40 Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Ville Romans-sur-Isère lieuville Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Concert : L’Armée Mexicaine 2022-06-02 was last modified: by Concert : L’Armée Mexicaine Romans-sur-Isère 2 juin 2022

Romans-sur-Isère Drôme