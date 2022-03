Concert – L’Argousier Douarnenez, 11 mai 2022, Douarnenez.

Concert – L’Argousier Librairie de l’Angle Rouge 9 rue de l’hôpital Douarnenez

2022-05-11 – 2022-05-11 Librairie de l’Angle Rouge 9 rue de l’hôpital

Douarnenez Finistère

Laboratoire en forme de duo minimaliste, on y trouve une guitare et une basse, tantôt pop, tantôt punk, une boîte à rythme pour danser et des voix éthérées.

Entrée sur participation libre ( prix conseillé 8 euros )

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Par mail :reservation@librairiedelanglerouge.com ou au 02 22 12 99 28 sur les horaires d’ouverture. Pensez à nous préciser votre nom, votre n° de téléphone, et le nombre de places souhaitées.

reservation@librairiedelanglerouge.com +33 2 22 12 99 28

Laboratoire en forme de duo minimaliste, on y trouve une guitare et une basse, tantôt pop, tantôt punk, une boîte à rythme pour danser et des voix éthérées.

Entrée sur participation libre ( prix conseillé 8 euros )

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Par mail :reservation@librairiedelanglerouge.com ou au 02 22 12 99 28 sur les horaires d’ouverture. Pensez à nous préciser votre nom, votre n° de téléphone, et le nombre de places souhaitées.

Librairie de l’Angle Rouge 9 rue de l’hôpital Douarnenez

dernière mise à jour : 2022-03-18 par