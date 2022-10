CONCERT : « L’ARCHITECTURE DES NOTES ET LA VOIX DE L’ESPACE »

2022-10-15 – 2022-10-15 « L’architecture des notes et la voix de l’espace » dans le cadre du projet « L’architecture à écouter »

CONCERT

samedi 15 octobre – 16h30

Hérépian – Musée de la cloche et de la sonnaille

par Hypothesis-trio strumentale La musique dialogue avec ceux qui l’écoutent, leurs sentiments, leur sensibilité, leurs passions… Mais la musique est aussi dialogue avec l’espace, le lieu, l’architecture. Elle-même est un lieu. Le lieu des résonances subtiles où les architectures des notes jouent avec l’architecture de l’espace.

Au programme :

Nicola Matteis, Suite (Third Book of ayrs)

Robert Valentine, Chaconne

William Corbett, Universal Bizzarrerien

Georg Friedrich Haendel, Trio (Sonata 4 op.2)

Johann Sebastian Bach, Canones (Goldberg Variationen BWV 988)

Claude Debussy (J.S. Bach), Pièces en trio (BWV : 1016a – abest – 1015a)

