Concert Lara Fabian Le Cannet Le Cannet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Le Cannet

Concert Lara Fabian Le Cannet, 18 octobre 2022, Le Cannet. Concert Lara Fabian La Palestre 730 avenue Georges Pompidou Le Cannet

2022-10-18 20:30:00 20:30:00 – 2022-10-18 La Palestre 730 avenue Georges Pompidou

Le Cannet Alpes-Maritimes Le Cannet EUR 44 60 Avec 20 millions d’albums vendus, c’est le grand retour de Lara Fabian ! Après sa dernière tournée mondiale « Camouflage », Lara reviendra sur scène en 2020 pour célébrer l’ensemble de sa carrière ! bienvenue@lapalestre.eu +33 4 93 46 48 88 https://lapalestre.eu/ La Palestre 730 avenue Georges Pompidou Le Cannet

dernière mise à jour : 2021-11-16 par Office de Tourisme Le Cannet Côte d’Azur

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Le Cannet Autres Lieu Le Cannet Adresse La Palestre 730 avenue Georges Pompidou Ville Le Cannet lieuville La Palestre 730 avenue Georges Pompidou Le Cannet Departement Alpes-Maritimes

Le Cannet Le Cannet Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-cannet/

Concert Lara Fabian Le Cannet 2022-10-18 was last modified: by Concert Lara Fabian Le Cannet Le Cannet 18 octobre 2022 Alpes-Maritimes Le Cannet

Le Cannet Alpes-Maritimes